ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В МОСКВЕ
Красочные и пышные композиции из кустовых пионовидных роз
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Заказал букет цветов для своей любимой девушки. Букет сделали как на фото и любезно добавили Бесплатную записку к моему букету. Девушка мне позвонила после того, как курьер доставил ей букет и была очень счастлива. Спасибо Вам большое - Zarum!
Моя подруга перешла на новое место работы после долгого поиска и я решила подарить недорогой букетик и поздравить ее с этим событием. Оператор из Zarum позвонил подруге и уточнил сам адрес. Букет доставили сюрпризом. Подруга была приятно удивлена ;)
Заказал на этом сайте букет из 101 розы жене на годовщину. Букет привезли просто шикарный и жена была в восторге. Спасибо большое, букет собрали из свежих цветов и привезли всего чуть больше чем за 2,5 часа. Еще и бонусы получил для следующего заказа ))))