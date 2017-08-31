ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В МОСКВЕ

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БУКЕТЫ ПО АКЦИИ!

Свежие цветы со скидкой до 40%
Букет из 7 белых роз ( 50 см ) #1639
№ 1639

Букет из 7 белых роз ( 50 см )

990
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Микс-букет из хризантем, роз и сухоцветов #1640
№ 1640

Микс-букет из хризантем, роз и сухоцветов

990
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Букет из 5 пионовидных роз Кахала (50 см) #1710 Букет из 5 пионовидных роз Кахала (50 см) #1710 Букет из 5 пионовидных роз Кахала (50 см) #1710
№ 1710

Букет из 5 пионовидных роз Кахала (50 см)

990
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Букет из 9 красных роз (50 см) #1429
№ 1429
-5%

Букет из 9 красных роз (50 см)

1050
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Букет из 9 розовых роз (50 см ) #1719 Букет из 9 розовых роз (50 см ) #1719
№ 1719

Букет из 9 розовых роз (50 см )

1050
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Букет из 9 розовых роз ( 50 см) #1594 Букет из 9 розовых роз ( 50 см) #1594 Букет из 9 розовых роз ( 50 см) #1594
№ 1594

Букет из 9 розовых роз ( 50 см)

1090
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Букет из 9 пионовидных роз Кахала (50 см) #1711
№ 1711

Букет из 9 пионовидных роз Кахала (50 см)

1190
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Букет из 9 малиновых Эквадорских роз (60 см) #1703 Букет из 9 малиновых Эквадорских роз (60 см) #1703 Букет из 9 малиновых Эквадорских роз (60 см) #1703
№ 1703
крупный бутон

Букет из 9 малиновых Эквадорских роз (60 см)

1290
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Букет из 9 розовых орхидей #1626 Букет из 9 розовых орхидей #1626
№ 1626
-15%

Букет из 9 розовых орхидей

1350
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Новогодний ящик со сладостями#1 #1749 Новогодний ящик со сладостями#1 #1749
№ 1749

Новогодний ящик со сладостями#1

1590
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11 пионовидных роз Кахала в шляпной коробке #1712
№ 1712

11 пионовидных роз Кахала в шляпной коробке

1990
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Новогодний ящик #2 #1740 Новогодний ящик #2 #1740
№ 1740

Новогодний ящик #2

1990
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Пионовидные розы

Красочные и пышные композиции из кустовых пионовидных роз
Букет из персиковых пионовидных роз (9шт) #999
№ 999

Букет из персиковых пионовидных роз (9шт)

1590
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-20%
Букет из розовых пионовидных роз Мисти Баблз (9 шт) #945
№ 945

Букет из розовых пионовидных роз Мисти Баблз (9 шт)

1690 2110
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Букет из розовых пионовидных роз Леди Бомбастик ( 9 шт) #946
№ 946

Букет из розовых пионовидных роз Леди Бомбастик ( 9 шт)

1890
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Микс-букет из роз и альстромерий #1671
№ 1671

Микс-букет из роз и альстромерий

1890
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Микс из Кенийских и пионовидных роз #1598
№ 1598

Микс из Кенийских и пионовидных роз

2490
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Микс из пионовидных роз и эустом #1664
№ 1664

Микс из пионовидных роз и эустом

2690
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Пионовидные розы Мисти Баблз в деревянном ящике #1507
№ 1507

Пионовидные розы Мисти Баблз в деревянном ящике

2790
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Микс из пионовидных и кустовых роз (19 шт) #1457
№ 1457

Микс из пионовидных и кустовых роз (19 шт)

2890
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51 РОЗА

Большой букет из роз
Букет из 51 белой Кенийской розы (40 см) #1730
№ 1730
-15%

Букет из 51 белой Кенийской розы (40 см)

2350
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Букет из 51 розы-микс (50 см) #196
№ 196

Букет из 51 розы-микс (50 см)

2490
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Букет из 51 красной розы (50 см) #211 Букет из 51 красной розы (50 см) #211
№ 211

Букет из 51 красной розы (50 см)

2490
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Букет из 51 белой и красной розы (50 см) #339 Букет из 51 белой и красной розы (50 см) #339
№ 339

Букет из 51 белой и красной розы (50 см)

2490
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Букет из 51 белой розы (50 см) #382
№ 382

Букет из 51 белой розы (50 см)

2490
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Букет из 51 кремовой розы (50 см) #521
№ 521

Букет из 51 кремовой розы (50 см)

2490
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Букет из 51 белой и розовой розы (50 см) #499
№ 499

Букет из 51 белой и розовой розы (50 см)

2490
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Букет из 51 красной и розовой розы (50 см) #501
№ 501

Букет из 51 красной и розовой розы (50 см)

2490
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ЦВЕТЫ В КОРОБКАХ

Неповторимые букеты - отличный подарок
9 красных роз в белой шляпной коробке #1556
№ 1556

9 красных роз в белой шляпной коробке

1390 предзаказ
/
1490
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Микс из роз и хризантем в шляпной коробке #1395
№ 1395
-10%

Микс из роз и хризантем в шляпной коробке

1490 предзаказ
/
1590
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Микс из роз,хризантем и орхидеи в шляпной коробке #1399
№ 1399

Микс из роз,хризантем и орхидеи в шляпной коробке

1890
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Розы Джумилия в розовой шляпной коробке (19 шт) #1425
№ 1425

Розы Джумилия в розовой шляпной коробке (19 шт)

1850 предзаказ
/
1990
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Орхидеи в белой шляпной коробке #1400
№ 1400

Орхидеи в белой шляпной коробке

2390
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Пионовидные розы Мисти Баблз в шляпной коробке (13 шт) #1531
№ 1531

Пионовидные розы Мисти Баблз в шляпной коробке (13 шт)

2450
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Красные пионовидные розы Ред Пиано в белой шляпной коробке (9 шт) #1333
№ 1333

Красные пионовидные розы Ред Пиано в белой шляпной коробке (9 шт)

2490
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-15%
29 красных кенийских роз в шляпной коробке #1238
№ 1238
-15%

29 красных кенийских роз в шляпной коробке

2490 2930
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Кенийские розы

Букеты из свежих кенийских роз
Букет из 9 Кенийских роз (40 см) #1370
№ 1370
-10%

Букет из 9 Кенийских роз (40 см)

990
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Букет из 9 Кенийских роз (40 см) #1419
№ 1419

Букет из 9 Кенийских роз (40 см)

990
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Букет из 29 розовых кенийских роз (40 см) #1227
№ 1227

Букет из 29 розовых кенийских роз (40 см)

1890
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Букет из 29 розовых Кенийских роз (40 см) #1233
№ 1233

Букет из 29 розовых Кенийских роз (40 см)

1990
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Букет из 39 кенийских роз (40 см) #1172
№ 1172

Букет из 39 кенийских роз (40 см)

2190
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15 кенийских роз в деревянном ящике #1506
№ 1506

15 кенийских роз в деревянном ящике

2200
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Микс-букет из 39 кенийских роз (40 см) #1228
№ 1228
-10%

Микс-букет из 39 кенийских роз (40 см)

2250
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Микс-букет из 39 кенийских роз (40 см) #1225
№ 1225

Микс-букет из 39 кенийских роз (40 см)

2250
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Авторские миксы

Оригинальные недорогие букеты от наших флористов
Микс-букет из 19 роз (50см) #397
№ 397

Микс-букет из 19 роз (50см)

1490
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Микс-букет из хризантем и гиперикума #1559
№ 1559

Микс-букет из хризантем и гиперикума

1490
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Микс-букет их хризантем и гвоздик #1530
№ 1530

Микс-букет их хризантем и гвоздик

1550 предзаказ
/
1690
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Микс из хризантем и альстромерий #1469
№ 1469

Микс из хризантем и альстромерий

1650 предзаказ
/
1790
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Микс-букет из кустовых хризантем и гиперикума #1529
№ 1529

Микс-букет из кустовых хризантем и гиперикума

1650 предзаказ
/
1790
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-10%
Микс-букет из роз и альстромерий (19 шт) #622
№ 622
-10%

Микс-букет из роз и альстромерий (19 шт)

1890 2100
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Микс из роз, орхидей и хризантем #1580
№ 1580

Микс из роз, орхидей и хризантем

1890
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Микс-букет из роз и альстромерий #1671
№ 1671

Микс-букет из роз и альстромерий

1890
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ЦВЕТЫ В ЯЩИКАХ

Деревянный ящик с цветами станет отличным подарком
15 кенийских роз в деревянном ящике #1506
№ 1506

15 кенийских роз в деревянном ящике

2200
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Орхидеи в белом ящике #1505
№ 1505

Орхидеи в белом ящике

2350
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Клубника с розами и хризантемами в деревянном ящике #1502
№ 1502

Клубника с розами и хризантемами в деревянном ящике

2450
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Орхидеи в деревянном ящике #1635
№ 1635

Орхидеи в деревянном ящике

2590
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Пионовидные розы Мисти Баблз в деревянном ящике #1507
№ 1507

Пионовидные розы Мисти Баблз в деревянном ящике

2790
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Микс из роз и хризантем в красном ящике #1426
№ 1426
-10%

Микс из роз и хризантем в красном ящике

3100
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Микс из роз и эустом в фиолетовом ящике #1492
№ 1492
бесплатная доставка

Микс из роз и эустом в фиолетовом ящике

3690
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Микс с орхидеями в розовом ящике #1504
№ 1504
бесплатная доставка

Микс с орхидеями в розовом ящике

3990
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ЦВЕТЫ В КОРЗИНЕ

Хотите удивить, подарите корзину цветов
Корзина с хризанетемами и розами #1491
№ 1491

Корзина с хризанетемами и розами

2390
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Корзина с розами и гиперикумом #1383
№ 1383
бесплатная доставка

Корзина с розами и гиперикумом

2890 предзаказ
/
3550
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Корзина из 51 красной розы #1104
№ 1104
бесплатная доставка

Корзина из 51 красной розы

3790
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Корзина с хризантемами и гипсофилой #509
№ 509
бесплатная доставка

Корзина с хризантемами и гипсофилой

3390 предзаказ
/
4150
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Корзина из роз, альстромерий, лилий и эустом #566
№ 566
бесплатная доставка

Корзина из роз, альстромерий, лилий и эустом

4250
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-10%
Корзина из роз,альстромерий и хлопка #1359
№ 1359
бесплатная доставка
-10%

Корзина из роз,альстромерий и хлопка

4450 4940
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Корзина с миксом из роз, гиперикумом и каллами #1441
№ 1441
бесплатная доставка
-10%

Корзина с миксом из роз, гиперикумом и каллами

4990 предзаказ
/
5390
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Корзина из 101 розовой розы #430
№ 430
бесплатная доставка

Корзина из 101 розовой розы

4990 предзаказ
/
5850
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Заказал букет цветов для своей любимой девушки. Букет сделали как на фото и любезно добавили Бесплатную записку к моему букету. Девушка мне позвонила после того, как курьер доставил ей букет и была очень счастлива. Спасибо Вам большое - Zarum!
г. Москва, Александр Коломин
Моя подруга перешла на новое место работы после долгого поиска и я решила подарить недорогой букетик и поздравить ее с этим событием. Оператор из Zarum позвонил подруге и уточнил сам адрес. Букет доставили сюрпризом. Подруга была приятно удивлена ;)
г. Москва, Юлия
Заказал на этом сайте букет из 101 розы жене на годовщину. Букет привезли просто шикарный и жена была в восторге. Спасибо большое, букет собрали из свежих цветов и привезли всего чуть больше чем за 2,5 часа. Еще и бонусы получил для следующего заказа ))))
г. Москва, Николай