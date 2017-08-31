ДОСТАВКА ЦВЕТОВ В МОСКВЕ

Заказать цветы с доставкой в Москве недорого

Заказать букет цветов с доставкой на дом или в офис с помощью нашего сайта очень просто. Достаточно знать предпочтения получателя цветов и выбрать подходящий букет у нас, остальное мы сделаем сами! Мы принимаем заказы на доставку букетов через сайт - круглосуточно!

Вот как это работает:

Выбираете цветы в нашем каталоге;

Добавляете их в заказ;

Переходите в оформление заказа и заполняете все поля;

При указании адресе доставки, стоимость будет рассчитана автоматически;

В комментарии к заказу вы можете например написать, что хотите отправить цветы анонимно или добавить к цветам открытку с конкретными пожеланиями.;

Выбираете способ оплаты и подтверждаете ваш заказ;

С вами связывается менеджер и подтверждает все детали заказа.

Если заказ цветов сделан после 21.00, то менеджер свяжется с вами в 9 утра и подтвердит все детали заказа.

Купить цветы можете по телефону +7(495) 133-82-42 или онлайн чату с 9:00 до 21:00 часов в это время работают наши операторы.

Доставка цветов по Москве за 3 часа

Магазин Zarum.ru доставляет выбранные вами букеты цветов круглосуточно в указанный день, время и место. При желании мы можем вам отправить фото отчет о доставленном букете. Наша круглосуточная служба доставки цветов работает 24 часа в сутки без выходных. Доставка букет цветов в пределах МКАДа занимает до 3 часов на дом или в офис. Мы предлагаем разные варианты доставки, благодаря которым вы сможете сэкономить:

Бесплатная доставка цветов - мы привезем букет 9 до 23 часов ежедневно в пределах МКАДа по конкретному адресу или к станции метро. Это самый оптимальный и популярный вариант среди наших клиентов.

- мы привезем букет 9 до 23 часов ежедневно в пределах МКАДа по конкретному адресу или к станции метро. Это самый оптимальный и популярный вариант среди наших клиентов. Дешевая доставка цветов - доставка букета будет производиться с 9:00-23:00 часов в пределах Москвы (МКАД) по цене 390 руб. Если доставка осуществляется в область, то стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа.

- доставка букета будет производиться с 9:00-23:00 часов в пределах Москвы (МКАД) по цене 390 руб. Если доставка осуществляется в область, то стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. Ночная доставка цветов - стоимость доставки в ночное время (с 23:00 до 9:00) несколько выше, чем в дневное время. Ночная доставка всегда платная независимо от цены выбранного букета. Это связано с тем, что Метро уже закрыто, а наша служба доставки цветов использует курьеров на автомобилях. Мы готовы доставить ваши цветы 24 часа в сутки.

- стоимость доставки в ночное время (с 23:00 до 9:00) несколько выше, чем в дневное время. Ночная доставка всегда платная независимо от цены выбранного букета. Это связано с тем, что Метро уже закрыто, а наша служба доставки цветов использует курьеров на автомобилях. Мы готовы доставить ваши цветы 24 часа в сутки. Доставка цветов в Московскую Область - Перейдите по ссылке и сможете ознакомиться с полным списком городов Московской Области, в которые мы можем вам предложить доставку цветов.

- Перейдите по ссылке и сможете ознакомиться с полным списком городов Московской Области, в которые мы можем вам предложить доставку цветов. Экспресс доставка цветов - мы можем доставить букет живых цветов получателю в течении 3-х часов с момента оформления заказа. Эта услуга является нашим преимуществом и не влияет на конечную стоимость заказа.

Как видите, мы предлагаем выгодные условия при которых заказ цветов с доставкой обойдется недорого, а где-то даже дешево.

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